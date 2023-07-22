В команді прийняли рішення.
Капітани Барселони, фото Барселона
22 липня 2023, 11:26
Після відходу з команди Серхіо Бускетса та Хорді Альби у Барселони була серйозна потреба визначити нову четвірку капітанів.
Як повідомляє офіційний сайт каталонців, новими капітанами стали Серджі Роберто, Марк-Андре Тер-Штеген, Рональд Араухо та Френкі Де Йонг.
Порядок — відповідає пріоритету на цій посаді.
Зазначимо, що обрання нових капітанів проходило шляхом голосування між футболістами команди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона спробує пізніше підписати Феліша, на даному етапі угода неможлива.