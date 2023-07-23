Француз може поповнити склад мадридської команди вже у серпні.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
23 липня 2023, 18:22
Кіліан Мбаппе може вже скоро перейти до Реалу, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у мадридського клубу все готове для трансферу в мінімальні терміни. Зараз Реал чекає лише сигналу або від ПСЖ, або від Мбаппе, після якого діятиме.
Можливо, угоду закриють першого тижня серпня.
Реал хоче купити Мбаппе цього літа і не чекати літа 2024, коли він стане вільним агентом, а також у клубу можуть з'явитися конкуренти.
Очікується, що за Мбаппе доведеться витратити від 200 до 250 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе не полетів із командою на передсезонне турне до Японії.