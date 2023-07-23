Іспанія

Француз може поповнити склад мадридської команди вже у серпні.

Кіліан Мбаппе може вже скоро перейти до Реалу, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у мадридського клубу все готове для трансферу в мінімальні терміни. Зараз Реал чекає лише сигналу або від ПСЖ, або від Мбаппе, після якого діятиме.

Можливо, угоду закриють першого тижня серпня.

Реал хоче купити Мбаппе цього літа і не чекати літа 2024, коли він стане вільним агентом, а також у клубу можуть з'явитися конкуренти.

Очікується, що за Мбаппе доведеться витратити від 200 до 250 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не полетів із командою на передсезонне турне до Японії.