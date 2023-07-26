Іспанія

Переговори з 37-річним колумбійцем розпочнуться найближчими днями.

Нападник Райо Вальєкано Радамель Фалькао потрапив у сферу інтересів одразу кількох клубів із Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, переговори з 37-річним колумбійцем мають розпочатися найближчими днями.

Наголошується, що Фалькао був включений до списку зіркових гравців, які можуть підвищити інтерес до чемпіонату Саудівської Аравії.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Фалькао провів 29 матчів, у яких забив два м'ячі.