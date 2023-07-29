Іспанія

Потенційний трансфер гравця до Барселони просувається дуже важко.

Ще за ходом минулого сезону стало відомо, що бельгійський нападник мадридського Атлетіко Яннік Феррейра Карраско має спеціальний пункт у контракті, який дозволяє каталонській Барселоні придбати його за шаленою знижкою — усього за 20 млн євро.

Однак усім відомі проблеми з фінансами в "блаугранас", тож для здійснення цього трансферу їм потрібно спочатку продати свого нападника Феррана Торреса.

Разом із тим, допоки триває важкий процес досягнення домовленості, аргентинський головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне будує підготовку команди до сезону з урахуванням виступів 29-річного футболіста.

"Карраско дуже важливий для нас, і він добре про це знає. Сподіваюсь, що він зможе продовжити виступи в нашому клубі", — заявив керманич "матрацників".

За минулий сезон Карраско відіграв 44 матчі, забивши 10 голів та віддавши п’ять гольових передач.