Іспанія

Форвард може перебратись в Мадрид лише вільним агентом.

Майбутнє нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе залишається під великим питанням.

Як повідомляє видання As, Реал досі претендує на французького футболіста, проте готовий підписати його лише на правах вільного агента влітку 2024 року.

Стверджується, що мадридці наразі не ведуть перемовини з Парі Сен-Жермен та не збираються робити цього.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе відмовився вести переговори з Аль-Хілялем.