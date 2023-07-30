26-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
АРТЕМ ДОВБИК, ФОТО СК ДНІПРО-1
30 липня 2023, 23:51
Артем Довбик наближається до переходу до Жирони, натякнув журналіст Ніл Сола.
На своїй сторінці у Twitter він виклав фотографію українця з підписом "Tic tac". Детальна інформація на даний момент відсутня, але, цілком імовірно, з'явиться найближчим часом або добою.
Минулого сезону Довбик провів 39 матчів за Дніпро-1, у яких забив 29 голів та віддав сім асистів.
Раніше повідомлялося, що Жирона за допомоги City Group хоче спробувати придбати Довбика.