Іспанія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Артем Довбик наближається до переходу до Жирони, натякнув журналіст Ніл Сола.

На своїй сторінці у Twitter він виклав фотографію українця з підписом "Tic tac". Детальна інформація на даний момент відсутня, але, цілком імовірно, з'явиться найближчим часом або добою.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів за Дніпро-1, у яких забив 29 голів та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Жирона за допомоги City Group хоче спробувати придбати Довбика.