Іспанія

Американець може змінити клуб.

Барселона активно працює над посиленням складу, проте й не забуває про вихідні трансфери, які дуже потрібні через скрутний фінансовий стан.

Як повідомляє видання The Athletic, каталонський клуб готовий продати захисника Серджіньйо Деста за 10 мільйонів євро.

Крім того, Барселона розгляне можливість з орендною угодою щодо представника збірної Сполучених штатів Америки.

За минулий сезон Дест відіграв 14 матчів (632 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хаві сподівається позбутись Кессьє, Ленгле, Деста та ще двох гравців.