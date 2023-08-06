Іспанія

Український дует утворився на теренах Каталонії.

Український нападник Артем Довбик помітно прогресував останніми роками, завдяки чому здобув статус одного з лідерів Дніпра-1 та основного гравця національної збірної.

Гравців такого таланту важко затримати в межах української Прем’єр-ліги, тож коли на обрії з’явився непоганий варіант з іспанською Жироною, розпочався активний процес перемовин щодо найкращого бомбардира УПЛ зразка минулого сезону.

У підсумку, офіційний сайт "червоно-білих" повідомив про досягнення домовленості з Дніпром-1 та відповідним переїздом Довбика до Іспанії.

Контракт підписано строком на п’ять сезонів — до 2028 року.

Місцева преса повідомляє, що вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема датським Мідтьюлланном.

Це підписання — найдорожче в історії представників Каталонії.

Нагадаємо, що в складі Жирони також виступає інший українець — колишній капітан київського Динамо Віктор Циганков.

За минулий сезон Довбик забив 29 голів та віддав вісім гольових передач у 39 матчах.