Іспанія

Українці допомогли своїй команді здолати опонента.

У товариському матчі Жирона на своєму полі приймала Лаціо.

Один із голів у поєдинку забив Віктор Циганков. Колишній футболіст Динамо забив гол на 55-й хвилині гри з-за меж штрафного майданчика.

Встиг на полі з'явитись і новачок Жирони Артем Довбик. Він вийшов на поле на 73-й хвилині гри, але результативними діями не встиг відзначитись.

Зазначимо, що Циганкова було замінено на 65-й хвилині.

Жирона — Лаціо 2:1

Голи: Циганков, 55, Стуані, 70 — Кастельянос, 76.

Вилучений: Дзакканньї, 66.