Українці допомогли своїй команді здолати опонента.
Фото: twitter.com/GironaFC
06 серпня 2023, 23:28
У товариському матчі Жирона на своєму полі приймала Лаціо.
Один із голів у поєдинку забив Віктор Циганков. Колишній футболіст Динамо забив гол на 55-й хвилині гри з-за меж штрафного майданчика.
Встиг на полі з'явитись і новачок Жирони Артем Довбик. Він вийшов на поле на 73-й хвилині гри, але результативними діями не встиг відзначитись.
Зазначимо, що Циганкова було замінено на 65-й хвилині.
Жирона — Лаціо 2:1
Голи: Циганков, 55, Стуані, 70 — Кастельянос, 76.
Вилучений: Дзакканньї, 66.