Іспанія

Реакція наставника на дебют українця.

Керманич Жирони Мічел прокоментував дебют Артема Довбика в товариському матчі з Лаціо (2:1).

"Це відмінний гравець. Він практично навіть не тренувався з нами, але вийшов на поле, не знаючи мови та не знаючи, що йому робити.

Це гравець з дуже хорошими фізичними можливостями, забивний та з такими необхідними характеристиками. Ми підписали нападника з великими очікуваннями, хоча ми не повинні тиснути на нього. Я дуже задоволений ним", — сказав Мічел.

Місцева преса повідомляє, що вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема датським Мідтьюлланном.

Це підписання — найдорожче в історії представників Каталонії.

Нагадаємо, що в складі Жирони також виступає інший українець — колишній капітан київського Динамо Віктор Циганков.