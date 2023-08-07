Реакція наставника на дебют українця.
АРТЕМ ДОВБИК, КОЛАЖ - ФК ЖИРОНА
07 серпня 2023, 12:30
Керманич Жирони Мічел прокоментував дебют Артема Довбика в товариському матчі з Лаціо (2:1).
"Це відмінний гравець. Він практично навіть не тренувався з нами, але вийшов на поле, не знаючи мови та не знаючи, що йому робити.
Це гравець з дуже хорошими фізичними можливостями, забивний та з такими необхідними характеристиками. Ми підписали нападника з великими очікуваннями, хоча ми не повинні тиснути на нього. Я дуже задоволений ним", — сказав Мічел.
Місцева преса повідомляє, що вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема датським Мідтьюлланном.
Це підписання — найдорожче в історії представників Каталонії.
Нагадаємо, що в складі Жирони також виступає інший українець — колишній капітан київського Динамо Віктор Циганков.