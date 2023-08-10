Іспанія

Автор Football.ua Роман Котляр знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Іспанії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Продовжуємо знайомитися із командами цього сезону Прімери. На черзі середняки та аутсайдери.

Першу частину матеріалу про новачків можна прочитати за посиланням. Там є симпатичні колективи.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Альмерія провела минулий сезон приблизно на тому рівні, який багато хто і очікував. Тобто, боротьба за збереження прописки та статус аутсайдера. Розпочинала команда непогано, проте далі почала поступово рухатися вниз. Першочерговою причиною варто назвати продаж свого найкращого бомбардира Умара Садіка в Реал Сосьєдад за 20 мільйонів євро. Футболіст забив понад 40 голів за клуб та суттєво допоміг йому вийти до Прімери перед початком попередньої кампанії, де він практично одразу порвав хрестоподібні зв'язки. Зате кошти вдалося реінвестувати у новачків, один з яких замінив нігерійського форварда.

Ель Біляль Туре зробив 7+2, забивав Атлетіко і Барселоні, проте втриматися від переходу у Аталанту не зміг як він, так і його клуб. 28 мільйонів євро були занадто спокусливою ціною. Тепер вся надія Альмерії на результативність Луїса Суареса, який провів непогані півсезону в команді у оренді з Марселя, а тепер його викупили за 8 мільйонів євро. Також прийшли декілька молодих гравців, з яких виділяється придбаний в Реала Серхіо Аррібас, що дивував своїми показниками у нижчих дивізіонах за Кастілью, проте про це нижче. А так вдалося гарантувати собі місце у елітні лізі завдяки голу Адріана Ембарби на фінальних хвилинах зустрічі проти прямого конкурента з Еспаньйола, а також нічиїй у паралельному матчі між Вальядолідом та Хетафе.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Вісенте Морено готується заступити на посаду головного тренера андалусійського клубу. Минулого сезону він очолював Аль-Шабаб з Саудівської Аравії, разом з яким зайняв четверте місце у чемпіонаті. До цього вихованець Хереса працював у рідній команді, а потім був у Хімнастику, Мальорці та Еспаньйолі. Тобто, по більшій мірі тренував середняків. Повернув каталонців в еліту у 2021 році, проте далі підсумково пішов. В цілому він достатньо непоганий тренер, який може дозволити Альмерії зберегти прописку. Принаймні, конкуренти можуть бути не надто стабільними.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Луїс Суарес знайомий багатьом шанувальникам Прімери по виступам за Гранаду. Саме там він демонстрував солідний футбол, разом з клубом вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи. Проте в Марселі продемонструвати якісний рівень та виграти конкуренцію йому не вдалося, тому оренда в Альмерію стала щасливим квитком. 4+5 за другу частину сезону-2022/23, важливі голи проти інших претендентів на виліт та статус важливого гравця.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Прийшли Пішли Луїс Суарес (н. Марсель, 8),

Нікола Марас (з, Алавес, по)

Гільєрме Боржеш Гедеш (п, Луго, по)

Крістіан Олівейра (п, Бостон Рівер, по)

Арвін Аппіа (п, Малага, по)

Іван Мартос (з, Картахена, по)

Арнау Сола (з, Реал Мурсія, по)

Хорді Ескобар (н, Бетіс Депортіво, по)

Едгар Гонсалес (з, Бетіс, 4,5) Нікола Марас (з, Алавес, 1,5)

Франциско Портільо (п, без клубу)

Сесар Де Ла Хоз (п, без клубу)

Дієго Фіолі (в, без клубу)

Луїс Суарес (н. Марсель, по)

Хорді Ескобар (н, Логронес, ва)

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Альмерія повинна втриматися на приблизно тих самих позиціях. Команда непогано підсилює склад, наприклад, придбала талановитого гравця Реала Серхіо Аррібаса, який демонстрував потужний рівень в нижчих іспанських дивізіонах, взяла досвідченого захисника Едгара Гонсалеса з Бетіса, проте не факт, що це допоможе.

Скоріше всього, клуб очікує важка боротьба за збереження прописки із перспективою вильоту. Принаймні так ситуація виглядає на папері перед початком сезону Прімери.

Прогноз Football.ua: 19 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Дивно бачити Валенсію в подібних матеріалах з огляду на її статус та регалії, проте нинішня реальність клубу така, що він активно бореться за збереження прописки або задовольняється місцем у середині таблиці. Власник левантійців Пітер Лім не хоче продавати свій актив, тому вболівальникам потрібно запастися терпінням та сприймати результати команди більш спокійно. Минулого сезону клуб наче й пропускав не надто багато (44 голи, звісно, не добре, але, наприклад, у сезоні-2016/17 пропустили 65 м'ячів, а загалом менше було лише у успішних кампаніях під керівництвом Марселіно), але й забивали мало. І це враховуючи наявність Джастіна Клюйверта та Едінсона Кавані в атаці.

Валенсія забивала на рівні аутсайдерів, а деякі з її конкурентів навіть обійшли левантійців за результативністю. Є клуби, котрі мали менше гольових здобутків, проте вони й вміли користуватися своїми моментами у окремих матчах і здобувати потрібні очки. Навіть в фінальних турах ледве вдалося забити суперникам з Еспаньйола у доданий до другого тайму час, а також відігратися на виїзді проти Бетіса. Тобто, лише нестабільність та слабкість інших клубів допомогла не зганьбитися та залишитися в еліті.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Рубен Бараха виконав завдання мінімум та врятував клуб від вильоту, проте чи це буде максимумом Валенсії і наступного сезону? Керівництво напевно хоче бачити її в єврокубках, втім є сумніви, що тренер із нинішнім складом зуміє зробити якісний стрибок вгору по результатах. Тренер ще й має репутацію того, кого звільняли з попередніх місць роботи, Райо, Спортінга, Сарагоси. Було би непогано, якби відомий в минулому футболіст, який брав із командою чемпіонат Іспанії, два Кубка УЄФА та інші трофеї зуміє втримати її в еліті.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Гіоргі Мамардашвілі впевнено може забрати собі цю роль після трансферів кількох футболістів з клубу. Чому саме воротар спитаєте ви? По-перше, він один з найкращих голкіперів Прімери за успішними сейвами (практично 60%), по-друге, враховуючи, що Валенсії багато били по воротах та роботи в нього було достатньо, клуб має бути вдячним Гіоргі за впевнену гру у рамці воріт. До того ж він продемонстрував хороший рівень і в збірній Грузії, де наразі є одним з найкращих воротарів у кваліфікації Євро-2024.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Дженк Озкаджар (з, Ліон, 5)

Хав'єр Герра (п, В. Месталья)

Дієго Лопес (н, В. Месталья)

Урош Рачіч (п, Брага, по)

Хорхе Саєнс (з, Леганес, по)

Коба Куандреді (п, Реал Ов'єдо, по)

Пепелу (п, Леванте, 5)

Фран Перес (п, В. Месталья, ?) Тоні Лато (з, Мальорка, ва)

Яго Еррерін (в, без клубу)

Самюель Ліно (п, Атлетіко, по)

Джастін Клюйверт (п, Рома, по)

Ніко Гонсалес (п, Барселона, по)

Дженк Озкаджар (з, Ліон, по)

Ілайш Моріба (п, Лейпциг, по)

Хорхе Саенс (з, Леганес, 400)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Настав новий сезон, а ситуація принципово не змінюється. Декілька гравців повернулися у свої команди після завершення оренд, Юнус Мусах, один з лідерів, пішов у Мілан, пішов і Едінсон Кавані. З трансферів лише молоді хлопці з академії та два непоганих футболіста, один з яких підсилить захист, а інший — позицію опорного півзахисника. Втім, цього замало для якихось серйозних амбіцій.

Будемо сподіватися, відбудеться ще певне підсилення та клубу вдасться принаймні зайняти місце в верхній частині таблиці. Проте сумнівів щодо цього вистачає.

Прогноз Football.ua: 17 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Хетафе — ще один щасливчик минулого сезону Прімери. В разі поразки від Вальядоліда у фінальному матчі на виїзді, клуб з пригороду Мадрида вилетів би через гіршу різницю забитих / пропущених м'ячів. Тому можна сказати, що відверто пощастило. Проте команда вже давно претендує на пониження в класі.

Результативність була на посередньому рівні, оборона також не демонструвала хорошу стабільність. Втім, все може змінити повернення Хосе Бордаласа. Саме іспанець створив той самий Хетафе, який виходив у Лігу Європи та був неприємністю для всіх у Прімері. Мав сміливий інтенсивний пресинг та небагато пропускав. Власне, вже поступово почав. 4 голи у 7 фінальних матчах після призначення наставника. Подивимось, чи буде мати це тенденційний характер.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Хосе Бордалас є знаковим тренером для Хетафе. Він вивів команду на новий рівень, закріпив у Прімері і вивів у Лігу Європи, де вона дійшла до стадії чвертьфіналу у 2020 році. Звісно, довго сидіти у подібному клубі зі стелею можливостей було важко. Тренер спробував стабілізувати результати Валенсії, втім там це не спрацювало і він залишив Месталью. Весною Хосе повернувся у пригород Мадрида і хоча заявляв, що хотів би в майбутньому працювати з більш амбітним проєктом, поки що залишається тут і спробує підняти клуб дещо вище.

ГОЛОВНА ЗІРКА

В кожної подібної команди-аутсайдера є свій безперечний лідер. В цьому випадку таким в повній мірі можна назвати Енеса Унала. Нападник клубу забив минулої кампанії у Прімері 14 голів і віддав 3 асисти, тобто прийняв участь рівно у половині всіх м'ячів. Перед завершенням сезону він порвав хрестоподібні зв'язки і принаймні до другого кола навряд чи зможе повернутися. Це велика проблема і з цим потрібно щось робити на трансферному ринку, чим активно і займаються. Сподіваємось, після даної ситуації футболіст вийде на свій звичний рівень.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Омар Альдерете (з, Герта, 4)

Джек Гарпер (н, Еруклес, по)

Порту (п, Реал Сосьєдад, 3,5)

Чоко Лосано (н, Кадіс, ва)

Серхі Альтіміра (п, Сабадель, ва)

Дані Фузато (в, Ібіца, ор)

Ерік Кабако (з, Гранада, по)

Якуб Янкто (п, Спарта, по)

Джонатан Сілва (з, Гранада, по)

Даріо Поведа (н, Картахена, по)

Сабіт Абдулай (п, Понферрадина, по) Діого Конде (в, Леганес, ва)

Даріо Поведа (н, Леганес, ор)

Мунір (н, без клубу)

Кіко Касілья (в, без клубу)

Гастон Альварес (з, Бостон Ривер, по)

Омар Альдерете (з, Герта, по)

Порту (п, Реал Сосьєдад, по)

Гонсало Вільяр (п, Рома, по)

Джордан Амаві (з, Марсель, по)

Сабіт Абдулай (п, Луго, ор)

Якуб Янкто (п, Кальярі, ?)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Хетафе з приходом Хосе Бордаласа помітно позитивніше може дивитися у цей сезон. Наставник вміє добре налагодити оборону та пресинг, тому команда може почати демонструвати більш стабільну гру та результати.

Звісно, проблема полягає в пошкодженні Енеса Унала, який є дуже важливим гравцем у атаці, проте клуб активно шукає йому заміну та продовжує спроби підсилювати інші позиції. Вільним агентом влітку прийшов Чоко Лосано з Кадіса — один з найкращих бомбардирів чемпіонату не з клубів верхньої половини таблиці позаминулого сезону Ла Ліги та знайомий з контекстом турніру футболіст, прийшов в оренду з Севільї талановитий латераль Хосе Кармона, Джонатан Сілва з Гранади та Омар Альдерете з Герти також можуть додати якості в захисті. Отже, є можливості фінішувати трішки вище. Тим більше, склад цілком дозволяє реалізувати цей план.

Прогноз Football.ua: 15 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Кадіс балансує на грані вильоту з самого повернення. Команда мало забиває та в багатьох матчах по більшій мірі сушить гру та не демонструє видовищний футбол. Гарантувати збереження прописки вдалося за тур до фінішу, коли переграли Сельту та мали більше менш непоганий гандикап. Нічия в фінальному матчі додатково закріпила цей успіх.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Серхіо працює в клубі з моменту підвищення в класі і за цей час успішно виконує завдання збереження прописки у елітному дивізіоні, яке було поставлене перед ним на момент призначення на початку 2021 року. Раніше тренер очолював інших іспанських середняків.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Альваро Негредо не за грою, а за статусом цілком відповідає рангу справжньої зірки клубу. У 2020 році він перейшов до Кадіса з Арабських Еміратів і цілком непогано виглядає в своєму віці. Його гольові дії минулого сезону дозволили команді набрати щонайменше сім очок, тому досвідчений футболіст точно буде одним з найважливіших цієї кампанії. Якщо не на полі, то в роздягальні точно.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Гонсало Ескаланте (п. Лаціо, 2,5),

Серхі Гвардіола (н. Вальядолід, 1)

Дарвін Мачіс (п, Вальядолід, ор)

Хаві Ернандес (з, Леганес, ор)

Мілутін Осмайич (н, Візела, по)

Томас Аляркон (п, Сарагоса, по)

Авер Мабіл (п, Спарта, по)

Альваро Хіменес (п, Лас-Пальмас, по)

Іван Чапела (п, Уніоністас, по)

Мартін Кальдерон (п, Сельта Б, по)

Хуан Флере (в, Альхесірас, по)

Франціску Мвепу (н, Кадіс В)

Хорхе Мере (з, Амеріка, по)

Чоко Лосано (н, Хетафе, ва)

Альфонсо Еспіно (з, без клубу)

Ісаак Карселен (з, без клубу)

Андер Гаррідо (п, зк)

Серхі Гвардіола (н, Вальядолід, по)

Гонсало Ескаланте (п. Лаціо, по)

Тео Бонгонда (п, спартак, 7)

Іван Сапела (п, Ельденсе, ?)

Сантьяго Арзамендія (з, Серро, ор)

Альваро Хіменес (п, Трактор, ор)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Кадіс буде одним з головних кандидатів на виліт, особливо на фоні трансфера Чоко Лосано та кількох інших гравців. Враховуючи не надто великі ресурси і малу результативність, розраховувати на високі місця навряд можна.

Прогноз Football.ua: 20 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Райо Вальєкано можна було назвати однією з найцікавіших команд Прімери попередніх років. Під керівництвом перспективного тренера Андоні Іраоли клуб грав у сміливий, яскравий футбол та не боявся нав'язувати його навіть статуснішим колективам. Проте наставник поїхав підкорювати Англію в Борнмут, тому очікування від сезону мадридського клубу дещо песимістичніші. Минулої ж кампанії він боровся за єврокубки, втім не вистачало стабільності, а десь і класу власного складу. В підсумку чергове місце в середині таблиці.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Франсіско Родрігес раніше очолював кілька колективів з Прімери. Проте в жодному з них не досяг якогось успіху. З усіх його було звільнено через невдалі результати, наприклад, з Ельче минулого сезону, коли клуб знаходився в нижній половині таблиці. Словом, непоганий спеціаліст, який може поставити своїм командам гру у перехідних фазах, втім не більше того.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Радамель Фалькао виконує в команді скоріше роль запасного, проте і з нею він справляється на відмінно. Свої голи він забиває, можна згадати хоча би результативний удар проти Атлетіко.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Арідане Ернандес (з. Осасуна, ва)

Жоні Монтьєль (з, Леванте, по)

Ранді Нтека (п, Ельче, по)

Бебе (п, Сарагоса, по)

Хорхе Морено (з, Кордова, по)

Мартін Паскуаль (з, Ібіца, по)

Альфонсо Еспіно (з, Кадіс, ва)

Серхіо Морено (н, Осасуна Пром, по) Фран Гарсія (з, Реал, 5)

Алехандро Катена (з, Осасуна, ва)

Санті Комесанья (п, Вільярреал, ва)

Маріо Ернандес (з, без клубу)

Естебан Савельїч (з, без клубу)

Дієго Лопес (з, без клубу)

Маріо Суарес (з, без клубу)

Серхіо Камелло (н, Атлетіко, по)

Флор'ян Лежен (з, Алавес, по)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Враховуючи перехід тренера до АПЛ та трансфери деяких важливих гравців (Фран Гарсія, Алехандро Катена) Райо Вальєкано повинно зайняти місце десь ближче до середини таблиці. Приблизно на тих самих позиціях, на яких перебуває зараз.

Прогноз Football.ua: 13 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Сельта провела звичайний сезон без особливих сподівань на більше. Була впритул до зони вильоту за тур перед завершенням кампанії, проте чудова перемога над Барселоною дозволила залишитися у Прімері завдяки дублю Габі Вейги, а загалом практично не було відчуття, що галісійці вилетять до нижчого дивізіону, більшість вже звикла бачити клуб в еліті.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Рафаель Бенітес ще тут і може довести всім, що дарма його зарано списали з рахунків. Після Евертона та Туманного Альбіона тренер вирішив повернутися до батьківщини, кинувши собі новий виклик в кар'єрі. Він вміє будувати цікаві проєкти та виконувати поставлені керівництвом завдання. Та і молодих гравців розкривати він також може, тому за цією синергією буде доволі приємно спостерігати.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Габі Вейга — один з найталановитіших футболістів свого покоління, його хоче придбати багато топових клубів в Європі. Універсалізм іспанського інсайда в центрі поля та ігровий інтелект чудового рівня дозволяють гравцю бути справжнім лідером симпатичних галісійців.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Карлес Перес (п, Рома, 5,2)

Ману Санчес (з, Атлетіко, ва)

Деніс Суарес (п, Еспаньйол, по)

Орбелін Пінеда (п, АЕК, по)

Санті Міна (н, Аль-Шабаб, по)

Рубен Бланко (н, Марсель, по)

Габріель Фернандес (н, Хуарес, по)

Серхіо Каррейра (з, Вільярреал Б, по)

Хулен Лобете (н, Валвейк, по)

Мігель Баеза (п, Ріу Аве, по)

Хосе Фонтан (з, Гоу Ехед Іглз, по)

Альфон Гонсалес (п, Реал Мурсія, по)

Джонатан Бамба (п, Лілль, ва) Орбелін Пінеда (п, АЕК, 6,5)

Хаві Галан (з, Атлетіко, 5)

Габі Фернандес (н, Пумас, 3,2)

Деніс Суарес (п, Вільярреал, ва)

Хулен Лобете (н, Андорра, ор)

Уго Мальо (з, без клубу)

Аугусто Соларі (п, без клубу)

Оскар Родрігес (п, Севілья, по)

Карлес Перес (п, Севілья, по)

Харіс Сеферович (н, Бенфіка, по)

Лаутаро де Леон (н, Картахена, ор)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Нинішня Сельта має достатньо непоганий склад, щоб фінішувати біля зони єврокубків чи навіть вийти туди. Проте навряд чи станеться вже цього сезону, тому поки що іспанському наставнику потрібно побудувати гру команди під себе, а там побачимо як воно буде.

Прогноз Football.ua: 12 місце