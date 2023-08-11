Іспанія

Бразилець погодився на значне зменшення зарплати.

Нападник ПСЖ Неймар погодив умови особистого контракту з Барселоною, повідомляє

El Chiringuito.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" отримали згоду футболіста на перехід цього літа. Неймар зароблятиме у Барселоні 13 мільйонів євро на рік, плюс бонуси. Контракт буде підписано за схемою "2+1".

Зараз за чинним контрактом у ПСЖ бразилець отримує понад 56 мільйонів євро. Заради повернення на Камп Ноу Неймар готовий піти на значне скорочення зарплати.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків за ПСЖ, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.