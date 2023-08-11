Україна

11 серпня на базі Святошин відбулося тренування Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен поспілкувався з журналістами напередодні матчу УПЛ проти Олександрії.

Про матч з Тоттенгемом

"На гру з Тоттенгемом ми дивилися з двох ракурсів. По-перше, команда має отримувати досвід – у нас багато молодих гравців, і такі спаринги їм допоможуть. Крім того, футболісти вже давно не грали за 50 тисяч уболівальників, і це теж важливий досвід. А по-друге, так, дивилися на цей матч як тренерський штаб, аби побачити, наскільки ми готові до таких суперників у майбутній Лізі чемпіонів".



Про Чигринського

"Він тренується з нами щодня і все робить так, як інші футболісти, тож ми розглядаємо його як кандидата на наступну гру".



Про матч з Олександрією

"Кожен суперник серйозний, але ми хочемо перемагати в кожній грі й тому ретельно готуємося. Олександрія добре розпочала чемпіонат, однак ми теж прагнемо бути успішними в Прем’єр-лізі.



Кожної гри ми спочатку дивимося на себе і хочемо перемогти, а кожного суперника однаково поважаємо та готуємося до всіх дуже серйозно.

Футболісти щодня добре працюють і розуміють, чого ми від них вимагаємо. Є матчі більш успішні, є менш вдалі, є ігри, де ми частіше підказуємо. Я задоволений тим, як хлопці працюють, і тим, який успіх ми вже маємо. Будемо там, де хочемо бути, з командою та нашим стилем гри".

Про потенційних новачків

"Це робота клубу. Вони це робили ще від минулого сезону, до підписання нашого контракту. А мене попросили подивитися на цих кандидатів і сказати, погоджуюся чи ні. Але загалом уже було вирішено, тому що ці гравці підходять під стиль Шахтаря", - цитує наставника офіційний сайт "гірників".

Матч Шахтар — Олександрія відбудеться 14 серпня. Початок — о 17:00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Шахтар.