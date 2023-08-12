Іспанія

Несподіваний розвиток отримала ця трансферна історія.

Мюнхенська Баварія продовжує активно працювати на трансферному ринку, і вслід за гучним підписанням за 115 млн євро англійського нападника Гаррі Кейна з лондонського Тоттенгема німецький чемпіон мав посилити позицію голкіпера придбанням воротаря лондонського Челсі Кепи Аррісабалаги.

Але вже тоді, коли 28-річний виконавець погодився з умовами потенційного контракту з "Рекордмайстером", на обрії несподівано з’явився інший, не менш статусний, варіант.

Мадридський Реал, який після важкої травми Тібо Куртуа конче потребує надійну заміну в рамці воріт, зробив крок на зустріч трансферу іспанця назад до Ла Ліги.

Як повідомляється, вихованець баскського Атлетіка вже повідомив представників Баварії, що зробить вибір на користь саме "королівського" клубу, якщо той домовиться з Челсі щодо суми відступних.

У минулому сезоні іспанець відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".