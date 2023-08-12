Іспанія

Мюнхенський клуб продовжує підсилювати власний склад.

Іспанського воротаря Кепу Аррісабалагу свого часу в 2018 році лондонському Челсі вдалось викупити з баскського Атлетіка виключно за рекордну, як для гравця цієї позиції, для світу футболу суму в 80 млн євро.

Із тих пір минуло вже п’ять років, проте, судячи з усього, найближчим часом на 28-річного виконавця очікує чергова зміна клубу.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно заявив, що вірить у свого підопічного, проте це так і не стало ключовим фактором задля збереження іспанця в складі "пенсіонерів".

Мюнхенська Баварія, яка досі має невизначеність у питанні повернення до ладу Мануеля Ноєра та відповідні кадрові проблеми в питанні воротарів, звернулась до Челсі з конкретною пропозицією щодо Аррісабалаги.

І допоки лондонський клуб зважує всі за та проти, власне футболіст дійшов згоди щодо питань потенційного контракту з мюнхенцями.

Щодо Кепи йдеться про оренду з можливістю викупу.

У минулому сезоні іспанець відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".