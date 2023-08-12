Іспанія

До речі, результативною передачею відзначився інший українець — Віктор Циганков.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Сосьєдад на своєму полі приймав Жирону. У стартовому складі гостей вийшов Віктор Циганков, який провів на полі усі 90 хвилин гри.

На 64-й хвилині на полі з'явився інший українець – Артем Довбик. Для нього цей матч став дебютним за іспанську команду в офіційних матчах.

Вже за 8 хвилин колишній футболіст Дніпра-1 забив дебютний гол із передачі Віктора Циганкова.

Пропустивши на п'ятій хвилині гри, Жирона таким чином зрівняла рахунок у матчі. У підсумку поєдинок так і завершився нічиєю — 1:1.

Сосьєдад — Жирона 1:1

Голи: Кубо, 5 — Довбик, 72.

Сосьєдад: Реміро — Траоре (Сола, 74), Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Тур'єнтес (Оласагасті, 80), Субіменді, Браїс Мендес — Оярсабаль (Садік, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59), Кубо (Шо, 74).

Жирона: Гассаніга – Арнау (Еспіноса, 90+4), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес – Коуто (Торре, 64), Еррера (Мартін, 86), Алейш Гарсія, Савіо (Валері, 64) – Циганков – Стуані (Довбик, 64).

Попередження: Ле Норман, Оласагасті, Садік — Арнау, Стуані, Гутьєррес.