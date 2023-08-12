Іспанія

Український форвард вийшов на заміну у матчі проти Реала Сосьєдада.

Наразі відбувається поєдинок стартового туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зустрічається з Реалом Сосьєдадом.

На 64 хвилині головний тренер Жирони ухвалив рішення провести потрійну заміну, в одній із яких український нападник Артем Довбик замінив Крістіана Стуані. На цей момент гості поступалися з рахунком 0:1.

Для 26-річного українця це дебют в іспанській Ла Лізі та за Жирону в офіційному матчі. До цього Артем виходив на заміну у спарингу проти Лаціо (2:1).

Через вісім хвилин сталося неймовірне: український вінгер Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі Жирони, віддав передачу у штрафний майданчик на Довбика, а той зрівняв цифри на табло, забивши свій перший м'яч за іспанську команду.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Реал Сосьєдад — Жирона можна на Football.ua.