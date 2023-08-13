Іспанія

Новачок мадридського клубу прокоментував першу результативну дію.

Мадридський Реал напередодні розпочав для себе новий сезон англійської Прем’єр-ліги з гостьової перемоги над баскським Атлетіком.

Атлетік — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу

Один із голів у звітній дуелі записав на себе багатомільйонний новачок "галактікос" англійський півзахисник Джуд Беллінгем, який після завершення гри поділився власними емоціями від дебютного офіційного матчу в новому клубі.

"Це був дуже особливий момент. Найважливішим сьогодні було перемогти, але при цьому я отримав можливість забити гол.

Мій удар зльоту не вдався належним чином, але м’яч усе одно опинився в сітці, тож мені пощастило.

У першому таймі ми грали добре й домінували, а в другому нам довелось більше боротись проти суперників. Ми могли забити більше голів, але вони добре захищалися.

Тепер важливо додавати з кожним наступним матчем", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє гостьовий матч проти Альмерії.