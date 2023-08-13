Новачок мадридського клубу прокоментував першу результативну дію.
Джуд Беллінгем, Getty Images
13 серпня 2023, 08:40
Мадридський Реал напередодні розпочав для себе новий сезон англійської Прем’єр-ліги з гостьової перемоги над баскським Атлетіком.
Атлетік — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу
Один із голів у звітній дуелі записав на себе багатомільйонний новачок "галактікос" англійський півзахисник Джуд Беллінгем, який після завершення гри поділився власними емоціями від дебютного офіційного матчу в новому клубі.
"Це був дуже особливий момент. Найважливішим сьогодні було перемогти, але при цьому я отримав можливість забити гол.
Мій удар зльоту не вдався належним чином, але м’яч усе одно опинився в сітці, тож мені пощастило.
У першому таймі ми грали добре й домінували, а в другому нам довелось більше боротись проти суперників. Ми могли забити більше голів, але вони добре захищалися.
Тепер важливо додавати з кожним наступним матчем", — заявив англійський виконавець.
У наступному турі мадридський Реал зіграє гостьовий матч проти Альмерії.