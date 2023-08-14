Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 серпня 2023 року, 22:30.
Хетафе - Барселона, GETTY IMAGES
14 серпня 2023, 09:45
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Хетафе на власному полі приймав Барселону. Матч вийшов вкрай напруженим, про що свідчить вилучення в кожній команді. Також червону картку отримав коуч "блаугранас" Хаві.
Чемпіон втрачає очки вже в першому турі. 0:0 — незважаючи на відсутність голів, поєдинок видався дуже цікавим та насиченим.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хетафе — Барселона у 1 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Хетафе — Барселона 0:0
Хетафе: Сорія – Суарес, Дуарте, Митрович (Порту, 46), Альварес – Іглесіас, Аленья (Лосано, 65), Даконам, Максимович, Мата – Латаса (Майораль, 65).
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен (Абде, 46), Бальде — Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг — Рафінья, Педрі (Фаті, 79), Гюндоган (Гаві, 79) — Левандовські.
Попередження: Митрович, 15, Мата, 31, Аленья, 38, Суарес, 82, Лосано, 84, Даконам, 90+1, Порту, 90+15 — Рафінья, 38, Гаві, 90+10
Вилучення: Мата, 57 — Рафінья, 42, Хаві (головний тренер, 70).