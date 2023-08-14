Іспанія

Наставник "блаугранас" розлючений результатом матчу проти Хетафе.

Головний тренер Барселони Хаві розкритикував роботу арбітра в матчі 1-го туру Ла Ліги з Хетафе (0:0).

"Я сказав судді, що Хетафе пробачають багато фолів, а нам ні. Ось чому він мене вилучив. Однак, моє видалення не має значення. Важливо те, що сталося на полі. Ми все одно намагалися перемогти, але не змогли. Думаю, ми заслужили на перемогу, але цього було недостатньо. Шкода.

Арбітр дозволяє все це – ніхто більше. Я згадав про це, а мене видалили за це. Вилучення Рафіньї — це сукупність того, що відбувалося. Хетафе дозволяють так грати, нам — ні.

Суперник тягне час, заважає грати. Такий його футбол — це нормально. Також я не побачив ніякої руки. Якщо гра рукою не очевидна, не свистіть — так нам говорили", — наводить слова Хаві Marca.

Огляд матчу Хетафе — Барселона вже доступний на Football.ua.