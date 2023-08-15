Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера розпочалася цікавими поєдинками. Виділяються протистояння Реалу з Атлетіком і Барселони проти Хетафе.

Результати туру

Реал вдало розпочав сезон із перемоги над Атлетіком

Початок нового сезону Ла Ліги був відзначений захоплюючим поєдинком між Реалом і Атлетіком на стадіоні Сан-Мамес.

Вже з перших хвилин гри стало зрозуміло, що Реал під керівництвом Карло Анчелотті вийшов на поле з рішучістю домінувати. Мадридці змусили Атлетік витратити багато зусиль, щоб навіть розвивати атаки. Відсутність деяких ключових гравців, таких як Бензема та Куртуа, спонукали Реал змінити тактику.

Також відзначалася впливовість Джуда Беллінгема в цьому поєдинку. Молодий англійський талант проявив себе як гравець, що готовий приймати відповідальність і приносити результат. Його гол став справжнім еталоном для гри Реала, а його дії на полі додали команді впевненості. Такі круті голи є невід'ємною частиною магії Мадриду.

Атлетік виявився достойним суперником. Хоча їм було важко зупинити напад Реала, їхні атаки також були доволі небезпечними.

З течією гри команда зуміла зберегти свою перевагу. Тактично відіграючи другий тайм, команда Анчелотті показала свою готовність контролювати ситуацію. Хоча "Атлетік" мав свій момент близько до завершення матчу, столичному гранду вдалося зберігти влаштовуючий їх рахунок.

Підсумовуючи, цей матч демонстрував глибоку роботу Реала та ентузіазм Атлетіка. Джуд Беллінгем став ключовою фігурою на полі, підтвердивши свій статус майбутньої зірки. Тактичні рішення Анчелотті підкреслили його бажання розвивати сильний атакуючий футбол. Мадрид вийшов переможцем, але обидві команди заслуговують визнання за свої зусилля та вплив на полі.

Проте не обійшлося без неприємного епізоду по ходу цього матчу. Едер Мілітао отримав пошкодження та не зміг продовжити грати, а потім виявилося, що він порвав хрестоподібну зв'зяку коліна та вибув на довгий період. Травми переслідують "вершкових" на початку сезону і це недобре. Тібо Куртуа вдалося замінити річною орендою Кепи Аррісабалаги, чи вдасться знайти варіант із заміною для бразильця?

Барселона не зуміла переграти Хетафе на виїзді

Перший матч сезону Барселони на стадіоні Колісеум завершився нічиєю. Підопічні тренера не змогли знайти шлях до воріт Хетафе.

Стратегія команди Хаві була націлена на контроль м'яча та атаку, але захист суперника показав впевненість. Невдалі удари та недостатня реалізація барселонських гравців допомогли Хетафе зберегти свої ворота недоторканими.

У складі Барселони були видні зміни, які вніс Хаві. Гравці, такі як Ромеу та Де Йонг, продемонстрували важливість своєї присутності на полі, особливо в контексті відходу Бускетса. Атаку команди представляли Педрі, Левандовські та Рафінья, але вони не змогли вразити ворота суперника.

Перший тайм майже не приніс серйозних моментів, і найближчим до голу був удар Рафіньї, який відскочив від захисника та влучив у штангу. Наприкінці тайму матч розігрівся через невдоволення гравців обох команд рішеннями арбітра. Рафінья був вилучений, а інші гравці отримали жовті картки.

Другий тайм був менш спокійним через видалення Хайме Мати з Хетафе. Барселона продовжувала наступати, але зіштовхнулася з міцною обороною суперника.

На заключних хвилинах матчу була суперечка між гравцями Барселони та арбітром через не призначений пенальті після гри рукою гравця колективу Хосе Бордаласа. VAR підтвердив, що це дійсно був пенальті, але рішення не було змінено.

Отже, матч завершився нічиєю, а Барселона залишається з питаннями стосовно свого захисту та атаки. Хетафе продемонстрував міцну оборону, яка зуміла стримати атаки суперника. Барселона повинна працювати над своєю грою, особливо якщо вони мають амбіції на захист свого чемпіонського титулу. Початок вийшов невдалим для колективу Хаві.

Коротко про інші матчі туру

- Райо переграв Альмерію на виїзді завдяки двом голам с пенальті (2:0). Перший забив Ісі Паласон, другий — Ранді Нтека.

- Валенсія зуміла переграти Севілью (2:1). Мухтар Діакабі відкрив рахунок після години ігрового часу, Юссеф Ен-Несірі головою його зрівняв, проте в більшості (видалення в господарів захисника Лоїка Баде) гості все ж зуміли забити переможний гол після помилки із обрізкою гравців суперника.

- Реал Сосьєдад та Жирона зіграли внічию (1:1). Такефуса Кубо відкрив рахунок чітким ударом в кут, а Артем Довбик, який дебютував за клуб, зрівняв класним пострілом головою після подачі Віктора Циганкова.

- Лас-Пальмас зіграв внічию на виїзді з Мальоркою (1:1). Ведат Мурікі не реалізував пенальті.

- Осасуна на виїзді зуміла переграти Сельту (2:0). Рубен Гарсія грамотно зіграв на добиванні головою, Мой Гомес забив у дальній кут.

- Бетіс переграв Вільярреал на його полі (2:1). Вілліан Жозе забив переможний гол в доданий час.

- Кадіс мінімально переграв Алавес (1:0). Єдиний гол було забито завдяки удару Гонсало Ескаланте ще у першому таймі.

- Атлетіко у непоганому динамічному протистоянні переграв новачків з Гранади (3:1). Результат було зроблено у другому таймі з технічною крапкою Маркоса Льоренте.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats/laliga-easports/scorers

Найкращий гол 1-го туру Прімери

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Мемфіс Депай (Атлетіко Мадрид)

Найкращий гравець 1-го туру Прімери

Родріго та Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — голи у ворота Атлетіка

Мемфіс Депай та Яннік Феррейра Карраско (Атлетіко Мадрид) — голи у ворота Гранади

Символічна збірна 1-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 1-го туру

Розклад наступного туру Прімери