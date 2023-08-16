Іспанія

Функціонер підписав контракт три роки.

Колишній півзахисник Барселони Деку став спортивним директором каталонської команди. Про це повідомив офіційний сайт "синьо-гранатових".

45-річний португалець підписав контракт на три роки.

Нагадаємо, що Деку виступав за Барселону з 2004 до 2008 року. З каталонським клубом він виграв двічі Ла Лігу та Сурпекубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що після завершення кар'єри Деку працював футбольним агентом, а у Барселоні на посаді спортивного директора замінить Йорді Кройффа.