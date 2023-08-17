Керманич Севільї висловився стосовно останніх трансферних новин.
Хосе Луїс Менділібар, Getty Images
17 серпня 2023, 08:25
Напередодні андалузька Севілья поступилась у напружені серії пенальті англійському Манчестер Сіті в протистоянні за Суперкубок УЄФА.
Манчестер Сіті — Севілья 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА
Після завершення протистояння головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар став учасником традиційної прес-конференції, одним із питань під час якої на його адресу були трансферні зазіхання клубів із Саудівської Аравії щодо, зокрема, футболістів його команди.
"Вони просто оточили нас з усіх боків останнім часом. Зрештою, для футболістів цілком нормальна справа — піти з клубу.
Але представники Саудівської Аравії розмовляють спочатку саме з гравцями, перш ніж зробити це з клубом. Ті погоджуються з їхніми умовами, і потім вони завдають клубу проблем.
Але при цьому вони дурять наших гравців. Із цим дуже важко боротись", — заявив іспанський фахівець.
Андалузька Севілья наступний матч проведе в гостях у Алавеса.