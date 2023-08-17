Іспанія

Керманич Севільї висловився стосовно останніх трансферних новин.

Напередодні андалузька Севілья поступилась у напружені серії пенальті англійському Манчестер Сіті в протистоянні за Суперкубок УЄФА.

Манчестер Сіті — Севілья 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

Після завершення протистояння головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар став учасником традиційної прес-конференції, одним із питань під час якої на його адресу були трансферні зазіхання клубів із Саудівської Аравії щодо, зокрема, футболістів його команди.

"Вони просто оточили нас з усіх боків останнім часом. Зрештою, для футболістів цілком нормальна справа — піти з клубу.

Але представники Саудівської Аравії розмовляють спочатку саме з гравцями, перш ніж зробити це з клубом. Ті погоджуються з їхніми умовами, і потім вони завдають клубу проблем.

Але при цьому вони дурять наших гравців. Із цим дуже важко боротись", — заявив іспанський фахівець.

Андалузька Севілья наступний матч проведе в гостях у Алавеса.