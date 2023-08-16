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Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку УЄФА, що проходить 16 серпня 2023 року, 22:00.

Наразі Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічається з іспанською Севільєю.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 25 хвилині Буну віддав передачу на Торреса, а той віддав на Ламелу, який подав у штрафний майданчик, де Ен-Несірі головою переправив м'яч у сітку воріт.

Гол Ен-Несірі у ворота Манчестер Сіті:

Потім у середині другого тайму команда Хосепа Гвардіоли змогла зрівняти рахунок зусиллями Коула Палмера, який у такому ж самому стилі головою вразив ворота "нервіонців".

Гол Палмера у ворота Севільї:

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Севілья.