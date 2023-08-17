Іспанія

Гравець національної збірної — про війну в країні.

Півзахисник Жирони в інтерв'ю місцевому виданню розповів про труднощі війни в Україні та закликав донатити та допомагати українцям.

"Я був там, коли почалася війна, тому добре знаю, про що йдеться. Дуже важко всім людям, які там живуть. Ми багато переживали з родиною, коли були в Україні. Це ситуація, яку ніхто ніколи не повинен відчувати. Ми маємо щодня допомагати українському народу, моїй країні, бо без нашої допомоги ця історія матиме дуже сумний кінець. Ми маємо бути безмежно вдячні нашим мужнім воїнам, які весь час захищають Україну. Без них я не хочу уявити, як би ми були.

Чи є знайомі, кому довелося піти на фронт воювати? Ніхто з моєї сім’ї та моїх друзів також. Друзі моїх друзів пішли.

Коли останній раз був в Україні? Коли була остання гра за Динамо, на початку грудня 2022 року, але я вже знав, що підпишу угоду з Жироною.

Реальність така як і новинах? Я вважаю, що новини не викладають повної реальності війни. Реальність така, що кожен день може статися якесь нещастя. Можливо, це відбувається прямо зараз. Немає тихої хвилини. Дуже складна ситуація. Чекаємо на нашу перемогу. Наші воїни роблять все, щоб її здобути. Звичайно, ми переможемо, звичайно.

Чи достатньо допомоги та участі решти країн Європи та світу? Вони нам потрібні. Без вашої допомоги було б ще важче. Якщо хтось захоче зробити більше, ми будемо дуже вдячні, але це залежить не від нас. Я вважаю, що найефективнішим способом допомоги є фінансові внески, тому що на ці гроші український уряд зможе купити зброю, щоб захистити наш народ від нападів росії. Є люди, які втратили домівку, рідних... Це непоправні втрати, і мало що можна зробити, окрім як дати притулок чи дати їм їжу. Це жахливо. Якщо хтось може допомогти, просто зробіть це.

Як стежать за футболом в Україні? Зараз футбольна ситуація в Україні дуже складна. З футболом там було добре, поки в 2014 році не почався конфлікт у Донецьку (з війною на Донбасі). Відтоді все почало йти на спад. Після цього багато гравців покинули країну", — наводить слова Циганкова El Periodico.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков віддав результативну передачу на дебютний гол Артема Довбика в Ла Лізі.