Іспанія

Став відомий стартовий склад команди Мічела на матч першого туру Ла Ліги.

Сьогодні, 12 серпня, Жирона розпочне новий сезон в іспанській Ла Лізі гостьовим матчем проти Реала Сосьєдада.

Тренерський штаб гостей на чолі з Мічелом вже визначився із стартовим складом на гру.

У стартовому складі Жирони вийде український вінгер Віктор Циганков, а ось нападник Артем Довбик, який лише кілька днів тому став гравцем іспанського клубу, перейшовши з Дніпра-1, опинився на лаві запасних.

Також зазначимо, що у складі Жирони у цій грі дебютує колишній захисник Аякса та МЮ Дейлі Блінд.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Жирона розпочнеться о 18:00 за київським часом.