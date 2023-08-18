Іспанія

Гравець може перейти до клубу.

Барселона шукає правого захисника цього літа, схоже, що остаточні результати будуть завершені найближчими днями.

Новий спортивний директор Деку зв'язався з агентами Івана Фреснеди, щоб попросити більше часу для укладання угоди, але у нього є й інші сторони, зацікавлені в угоді.

Тим часом перший вибір іспанського клубу Жоау Канселу також веде перемовини з Барселоною, згідно зі Sport, зелене або червоне світло буде дано найближчими годинами. "Блауграна" не контактувала з Манчестер Сіті, але натомість залишила угоду в руках агента Жорже Мендеша, який буде вести перемовини від їхнього імені.

Умови між Канселу та Барселоною були узгоджені, але Барселоні ще потрібно знайти варінт із орендою латераля та опцію викупу, прийнятну для Сіті. Мендеш знає, наскільки далеко може прийти Барселона, і поговорить з Сіті, а потім повідомить, чи можлива угода. Сіті прагне знайти постійну команду для Канселу, тому є велика ймовірність, що відповідь буде "ні".