Іспанія

Португалець гратиме на Камп Ноу.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу продовжить кар'єру в Барселоні. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Каталонці хочуть орендувати португальця з правом викупу. Офіційна пропозиція буде подана найближчим часом. Повідомляється, що Барса витратить на Канселу ту частину грошей, які вони заробили з продажу Дембеле в ПСЖ.

Жоау за минулий сезон відіграв 47 матчів, забив три голи та віддав 11 гольових передач.

Нагадаємо, португальський футболіст виступав за Баварію на правах орендної угоди з Манчестер Сіті, проте в клубі вирішили не активувати опцію викупу.