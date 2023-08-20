Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 серпня 2023 року, 20:30.
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20 серпня 2023, 00:39
У рамках другого туру чемпіонату Іспанії Реал протистояв Альмерії. У стартовому складі гостей вийшов Андрій Лунін.
Незважаючи на пропущений гол на третій хвилині гри, Реал досить швидко відігрався та довів справу до переможного кінця.
Огляд матчу:
Альмерія — Реал 1:3
Голи: Аррібас, 3 – Беллінгем, 19, 60, Вінісіус Жуніор, 73.
Альмерія: Масіміану — Пубіль (Посо, 69), Чумі, Едгар Гонсалес, Акієме — Робертоне (Мелеро, 69), Баба (Лазаро, 90+2) — Ембарба, Аррібас (Пучмаль, 90+2), Рамазані (Коне, 61) — Суарес.
Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія – Вальверде (Васкес, 90), Чуамені, Кроос (Модрич, 71) – Беллінгем (Хоселу, 81) – Родріго (Камавінга, 71), Вінісіус (Браїм Діас, 90).
Попередження: Чумі, 59.