Іспанія

Команда Хаві змогла записати до свого активу непросту перемогу.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона проводила домашній матч проти Кадіса.

Незважаючи на помітну перевагу "блаугранас" по грі, їм ніяк не вдавалося реалізувати свої моменти, тому вболівальникам каталонців довелося трошки понервувати.

Втім, на 82-й хвилині Педрі таки відкрив рахунок у матчі після передачу Ілкая Гюндагана, а вже у компенсований час Ферран Торрес зняв усі питання щодо переможця цього протистояння.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 2:0.

Барселона — Кадіс 2:0

Гол: Педрі, 82, Ферран, 90+4

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен (Гарсія, 79), де Йонг – Ямал (Ферран, 85), Ромеу (Роберто, 79), Гюндоган, Бальде (Фаті, 69) – Гаві (Абде, 68), Педрі – Левандовські

Кадіс: Ледесма — Карселен, Луїс Ернандес, Фалі Хіменес, Хаві Ернандес — Алехо (Мачіс, 68), Алькарас, Феде (68), Рамос — Алекс (Негредо 86), Рохер (Хосе Марі, 86)

Попередження: де Йонг, 26, тер Штеген, 26, Гаві, 45+5, Педрі, 73 — Алехо, 14, Феде 45+1