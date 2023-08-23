Стали відомі деякі подробиці.
ЖОАУ КАНСЕЛУ, GETTY IMAGES
23 серпня 2023, 17:59
Барселона орендує Жоау Канселу у Манчестер Сіті, повідомляє Mundo Deportivo із посиланням на SER Catalunya.
За інформацією джерела, викуп португальця стане обов'язковим, якщо Барселона вийде до групового етапу Ліги чемпіонів за підсумками сезону.
У такому разі Барселона має заплатити 25 млн євро за Канселу. Зазначимо, що у Манчестер Сіті не розраховують на Канселу. У клубі схвалили його відхід.
Цього сезону Канселу за Манчестер Сіті не виходив на поле.