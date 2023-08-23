Іспанія

Футболіст не переїде до Іспанії.

На початку поточного місяця, Барселона визначила три основні цілі на решту трансферного вікна, однак, здається, що реалізувати всі ці плани буде можливо лише частково.

Хаві висунув завдання придбати гравця на позицію правого захисника, резервного центрального форварда для підтримки Роберта Левандовські та творчого півзахисника, здатного забезпечити результативні передачі. Звістка про можливий перехід правого захисника Жоао Канселу з Манчестер Сіті до Барселони викликала певний інтерес, але видно, що на даний момент плани на позиції форварда та півзахисника можуть зазнати корекцій. За повідомленням інформаційного ресурсу Sport, внутрішні джерела повідомили, що Барселона відмовилася від можливості оренди гравця Джовані Ло Чельсо.

Хоча Тоттенгем висловлює бажання продати гравця, іспанський гранд прагне зробити угоду про оренду, враховуючи обмеження фінансового характеру. Навіть якщо Ло Чельсо не входить у головні плани головного тренера Анже Постекоглу, для Барселони цей гравець може бути корисним в ротації.

Очікується, що зміни можуть статися в разі, якщо Тоттенгем перегляне свою позицію, або Барселона зможе забезпечити фінансову відповідність і внесе пропоновану суму у розмірі від 10 до 15 мільйонів євро за Джованні. Крім цього, інший клуб, Бетіс, також мав би бажання орендувати гравця, але також обмежений фінансово.