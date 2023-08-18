Іспанія

Португалець може поїхати на Камп Ноу.

Барселона має намір орендувати нападинка мадридського Атлетіко Жоао Феліша, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, перемовини між клубами тривають успішно. Відомо, що Барселона просунулась в переговорах.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Феліш провів в оренді в Челсі. У 16 матчах АПЛ за лондонців він забив 4 м'ячі.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко відмовив Аль-Хілялю в оренді Феліша.