Португалець може поїхати на Камп Ноу.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
18 серпня 2023, 12:53
Барселона має намір орендувати нападинка мадридського Атлетіко Жоао Феліша, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, перемовини між клубами тривають успішно. Відомо, що Барселона просунулась в переговорах.
Нагадаємо, другу половину минулого сезону Феліш провів в оренді в Челсі. У 16 матчах АПЛ за лондонців він забив 4 м'ячі.
Раніше повідомлялось, що Атлетіко відмовив Аль-Хілялю в оренді Феліша.