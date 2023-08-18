Барселона має намір орендувати нападинка мадридського Атлетіко Жоао Феліша, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, перемовини між клубами тривають успішно. Відомо, що Барселона просунулась в переговорах.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Феліш провів в оренді в Челсі. У 16 матчах АПЛ за лондонців він забив 4 м'ячі.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко відмовив Аль-Хілялю в оренді Феліша.