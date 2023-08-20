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У фіналі іспанки здолали представниць Англії.

На Олімпійському стадіоні в Сіднеї відбувся фінальний поєдинок чемпіонату світу серед жінок. У вирішальному двобої зійшлися збірні Іспанії та Англії.

Іспанки володіли ініціативою, що врешті решт призвело до гола в середині першого тайму. На 29-ій хвилині відзначилась Ольга Кармона.

Іспанки мали шанс подвоїти перевагу, але Дженіфер Ермосо не реалізувала пенальті у другому таймі. Тож арбітриня зафіксувала мінімальну перемогу іспанок — 1:0.

Для збірної Іспанії це перший тріумф на чемпіонаті світу. Нагадаємо, "бронзу" завоювала Швеція, обігравши в матчі за третє місце господарок змагань австралійок.

Іспанія - Англія 1:0

Гол: Кармона, 29.