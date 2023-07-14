Гроші було розподілено між 440 клубами.
Гравці збірної Аргентини, Getty Images
14 липня 2023, 11:19
ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила, що виплатила 209 мільйонів доларів клубам, які відпускали своїх гравців до національних команд минулого ЧС-2022 у Катарі.
Гроші від міжнародної федерації футболу були поділені між 440 клубами з 51 асоціацій та 6 конфедерацій.
Також наголошується, що сума виплат клубу залежала від ігрового часу футболіста у матчах мундіалю.
Найбільше серед європейських клубів отримав Манчестер Сіті – 4,6 млн доларів. Друге місце у Барселони – 4,5 млн, а трійку найкращих замкнула Баварія – 4,3 млн.
Найбільше ФІФА виплатила за гравців збірних Аргентини та Франції – 11 та 10,6 млн доларів відповідно.
Також зазначимо, що жоден із клубів УПЛ не отримав виплат від ФІФА, оскільки гравці з українських клубів не брали участь у ЧС-2022.