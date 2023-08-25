Наразі футболіст обмірковує свій можливий трансфер.
Аксель Вітсель, Getty Images
25 серпня 2023, 10:39
Півзахисник мадридського Атлетіко Аксель Вітсель може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 34-річний бельгійець має привабливу пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії.
Наголошується, що зараз футболіст роздумує над своїм можливим переходом. Його вибір поки що невідомий.
Нагадаємо, Аксель виступає у складі "матрацників" з літа минулого року. Його контракт розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Вітсель провів 43 матчі, в яких відзначився одним асистом. Також він відіграв одну зустріч у поточній кампанії.