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Хавбек провів за національну команду "червоних дияволів" 130 поєдинків.

Півзахисник мадридського Атлетіко Аксель Вітсель оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Бельгії.

34-річний бельгієць дебютував у складі "червоних дияволів" у березні 2008 року.

"Ретельно все обміркувавши, я ухвалив емоційно складне рішення піти з міжнародного футболу. Я гордий представляти свою країну протягом останніх 15 років. Зараз для мене важливо приділяти більше часу сім’ї та зосередитись на виступах за свій клуб", – написав Вітсель на своїй сторінці в Instagram.

На рахунку футболіста 130 проведених матчів, у яких він забив 12 голів та віддав вісім результативних передач. Разом із Бельгією він став бронзовим призером ЧС-2018.

Цього сезону Вітсель провів 38 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.