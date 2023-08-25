Іспанія

Скандал із президентом іспанської футбольної федерації продовжує набирати оберти.

Фінал Чемпіонату світу-2023 в Іспанії продовжився сенсаційним оновленням складу. Повний склад комісії продемонстрував свою постійну підтримку нападниці Дженні Ермосо на тлі закликів до президента RFEF Луїса Рубіалеса піти у відставку.

Керівника RFEF широко критикували за жести, зроблені на трибунах, і за те, що він поцілував Ермосо в губи, коли вона брала свою переможну медаль на стадіоні Австралія.

Після його рішення не залишати посаду цей скандал досяг ключового моменту. Ермосо публічно відкинула заяву Рубіалеса і 56 гравців збірної Іспанії підтвердили свій намір не грати за національну збірну, доки він не піде у відставку.

Уряд Іспанії також розпочав судовий процес щодо відсторонення Рубіалеса від його ролі, а ФІФА почала розслідування ситуації. Наступна гра Іспанії в Лізі націй УЄФА серед жінок 2023/24 проти Швеції відбудеться 22 вересня.