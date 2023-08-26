Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 серпня 2023 року, 22:30.

Мадридський Реал у рамках третього туру іспанської Ла Ліги завітав у гості до Сельти з Віго.

"Кельти" цього разу приготували "королівському" супернику дуже негостинний прийом, і вже на третій хвилині могли забити вперше серед іспанських команд у ворота Кепи в його частині кар’єри за "галактікос", проте суддя вгледів фол проти голкіпера під час подачі кутового.

У подальшому гра мала напружений характер, і якщо Реал і більше володів м’ячем, то гольових моментів команди, бодай у першому таймі, створювали порівну.

А в другій половині матч почав схилятись на користь мадридського колективу, результатом чого спочатку став нереалізований пенальті від Родріго на 68 хвилині, а потім і переможний гол Джуда Беллінгема на 81.

Третій результативний матч поспіль англійця в новому клубі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Реал у 3 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Сельта — Реал 0:1

Гол: Беллінгем, 81

На 68 хвилині Родріго (Реал) не забив пенальті (воротар).

Сельта: Вільяр — Мінгеса, Айду, Старфельт, Нуньєс, Серві (Ману Санчес, 45+1) — Аспас, Бельтран, де ла Торре, Бамба — Странд Ларсен (Тапіа, 77).

Реал: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені (Кроос, 62), Камавінга (Модрич, 62) — Беллінгем — Родріго, Вінісіус (Хоселу, 18).

Попередження: Аспас, Тапія — Кроос, Рюдігер, Начо.