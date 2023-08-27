Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 22:30.

Каталонська Жирона в рамках третього туру іспанської Ла Ліги завітала в гості до андалузької Севільї.

На Рамон Санчес Пісхуан команду Мічела з Віктором Циганковим у стартовому складі та Артемом Довбиком на лаві запасних очікував негостинний прийом.

Однак "червоно-білі" впорались із початковим тиском суперників та навіть зуміли забити відносно швидкий гол.

Це спонукало Севілью йти відіграватись, чим вона відчайдушно й займалась аж до самого настання перерви, коли голом відзначився Неманья Гудель у схожому на суперників стилі.

Але вже після відновлення гри гості забили ще один гол, після чого закрились в глухій обороні та намагались утримати перевагу.

Жирона при цьому як підійшла впритул до нічийного результату, коли ефектний м’яч Івана Ракітича було скасовано, так і могла збільшити власну перевагу та остаточно вирішити долю двобою, проте Артем Довбик із кількох метрів до порожніх воріт примудрився згаяти відмінну нагоду забити.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Жирона в 3 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Севілья — Жирона 1:2

Голи: Гудель, 45+2 — Еррера, 16, А. Гарсія, 56

Севілья: Дмитрович — Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+7) — Торрес (Ламела, 71), Соу, Ракітич — Сусо, Ен-Несірі, Окампос (Мір, 75).

Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Хуанпе, 46) — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо (Торре, 90+7) — Стуані (Довбик, 63).

Попередження: Окампос, Салас — Арнау