Іспанія

Спочатку проблема здавалась не серйозною, але додаткові обстеження змінили думку лікарів.

Мадридський Реал під час минулого футбольного вікенду мінімально обіграв Сельту з Віго в рамках третього туру іспанської Ла Ліги.

Сельта — Реал 0:1 Огляд матчу Ла Ліги

Незважаючи на позитивний характер здобутого результату, у головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті після завершення цього протистояння було небагато приводів для радості.

Річ у тім, що вже на 18 хвилині гри бразильський нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор отримав пошкодження та був змушений залишити поле.

Замість нього догравав літній новачок команди Хоселу, а тим часом медичний персонал Реала разом із бразильцем поїхав до медичного закладу, де було виконано первинне обстеження гравця.

На післяматчевій прес-конференції Анчелотті заявив, що не бачить підстав говорити про серйозну травму в його підопічного, але нове надходження інформації щодо стану Вінісіуса викликає занепокоєння.

Бразилець має пошкодження підколінного сухожилля, тож може пропустити найближчий місяць, а у випадку діагностування розриву — усі шість тижнів.

Таким чином Жуніор ризикує пропустити не тільки міжнародну павзу, а й початок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА та велику кількість матчів чемпіонату.