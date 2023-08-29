23-річний футболіст чекатиме до 1 вересня.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
29 серпня 2023, 15:25
Жоау Феліш досі вірить, що перейде до Барселони, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
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За його інформацією, футболіст готовий чекати до п'ятниці, 1 вересня, щоби поповнити склад каталонської команди.
З чуток, Барселона готова взяти Феліша в оренду без опції викупу і платити йому всю заробітну плату за час оренди.
Цього сезону Феліш не виходив на поле за Атлетіко.