Іспанський вінгер продовжить кар'єру в АПЛ.
Ансу Фаті, Getty Images
31 серпня 2023, 00:50
Вінгер Барселони Ансу Фаті незабаром стане гравцем Брайтона. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби близькі до угоди, оскільки керівництво "блаугранас" готове прийняти офіційну пропозицію від "чайок" щодо річної оренди.
Наголошується, що сам 20-річний іспанець обрав своїм пунктом призначення Брайтон, а ключовим фактором є колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Минулого сезону Фаті провів 51 матч, у яких забив 10 голів та віддав чотири асисти. У нинішній кампанії Ансу відіграв три зустрічі, провівши на полі 47 хвилин.