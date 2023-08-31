Іспанія

Іспанський вінгер продовжить кар'єру в АПЛ.

Вінгер Барселони Ансу Фаті незабаром стане гравцем Брайтона. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби близькі до угоди, оскільки керівництво "блаугранас" готове прийняти офіційну пропозицію від "чайок" щодо річної оренди.

Наголошується, що сам 20-річний іспанець обрав своїм пунктом призначення Брайтон, а ключовим фактором є колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону Фаті провів 51 матч, у яких забив 10 голів та віддав чотири асисти. У нинішній кампанії Ансу відіграв три зустрічі, провівши на полі 47 хвилин.