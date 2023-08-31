Іспанія

Бельгійський вінгер погодився переїхати до Саудівської Аравії.

Атакуючий півзахисник мадридського Атлетіко Яннік Феррейра Карраско найближчим часом має вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Аш-Шабаб погодив із "матрацниками" умови трансферу 29-річного бельгійця, сума якого перевищуватиме 15 мільйонів євро.

Щодо умов особистого контракту Карраско, то вони були узгоджені ще кілька днів тому. Вінгер підпише з саудівським клубом трирічну угоду.

У минулому сезоні Карраско провів за Атлетіко 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.