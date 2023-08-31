Бельгійський вінгер погодився переїхати до Саудівської Аравії.
Яннік Феррейра Карраско, getty images
31 серпня 2023, 20:59
Атакуючий півзахисник мадридського Атлетіко Яннік Феррейра Карраско найближчим часом має вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Аш-Шабаб погодив із "матрацниками" умови трансферу 29-річного бельгійця, сума якого перевищуватиме 15 мільйонів євро.
Щодо умов особистого контракту Карраско, то вони були узгоджені ще кілька днів тому. Вінгер підпише з саудівським клубом трирічну угоду.
У минулому сезоні Карраско провів за Атлетіко 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.