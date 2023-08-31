Іспанія

Український нападник перебереться в Ла Лігу.

Нападник Брюгге Роман Яремчук може встигнути змінити команду в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Het Laatste Nieuws, український футболіст перейде в Валенсію в рамках орендної угоди.

Зазначимо, що Яремчук перебрався у Брюгге влітку минулого року, ставши рекордним трансфером клубу. Однак заграти поки що українець не зміг — на його рахунку 32 матчі, шість забитих м'ячів та три асисти.

Валенсія в цьому сезоні набрала шість балів в трьох матчах елітного дивізіону турнірної таблиці та йде на шостій сходинці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Яремчук відмітився хет-триком в кваліфікації Ліги конференцій.