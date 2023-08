Бельгійський Брюгге у матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на своєму полі розгромив ісландський Акурейрі з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі на користь бельгійської команди був забезпечений за підсумками першого тайму, коли Брюгге забив чотири м'ячі. Авторами голів стали Спілерс, Ванакен, Сков Ольсен та Тіаго, який реалізував пенальті.

Потім ісландці відіграли один м'яч зусиллями Вілларда, але останнє слово було за господарями поля, коли на 77 хвилині результативним ударом відзначився український нападник Роман Яремчук, який з'явився на полі, вийшовши на заміну.

Roman Yaremchuk with the fifth!

Maxim De Cuyper with the assist!

📽️ @Qureshi_That pic.twitter.com/UmVaJy0rK4