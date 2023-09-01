Іспанія

Українець може дебютувати у новій команді вже у найближчому матчі.

Сьогодні, 1 вересня, Роман Яремчук офіційно перебрався до Валенсії на правах оренди.

Вже завтра команда проведе матч 4-го тура чемпіонату проти Алавесу на виїзді. Як повідомляє офіційний твіттер клубу, Роман потрапив у заявку на цю гру.

Отже, вже через день після підписання контракту українець може дебютувати у складі нового колективу.

Після трьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі.