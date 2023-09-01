Українець може дебютувати у новій команді вже у найближчому матчі.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК ВАЛЕНСІЯ
01 вересня 2023, 21:59
Сьогодні, 1 вересня, Роман Яремчук офіційно перебрався до Валенсії на правах оренди.
Вже завтра команда проведе матч 4-го тура чемпіонату проти Алавесу на виїзді. Як повідомляє офіційний твіттер клубу, Роман потрапив у заявку на цю гру.
Отже, вже через день після підписання контракту українець може дебютувати у складі нового колективу.
Після трьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі.