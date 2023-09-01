Іспанія

Новачок Валенсії Роман Яремчук поділився своїми емоціями після переходу.

Яремчук перебрався до Валенсії на правах оренди на один сезон.

"Я щасливий бути тут, Валенсія — великий клуб. Це чудова можливість для мене, я буду викладатися на повну. Сподіваюся, що це буде хороший сезон для мене та для команди. Я пишаюся тим, що став гравцем такого клубу", — цитує гравця прес-служба Валенсії.

"Уболівальники неймовірні, а атмосфера на Местальї фантастична. Фанати завжди тиснуть на суперника. Я буду наполегливо працювати, щоб досягти успіху. Моя робота полягає в тому, щоб забивати голи, і це те, що я збираюся робити тут. З нетерпінням чекаю зустрічі з командою та початку спільної роботи".

"Номер? Я вибрав 17. Грав під ним в Бельгії та забивав важливі голи".

Після трьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі.

Свій наступний матч Валенсія проведе проти Алавеса. Гра відбудеться завтра, 2 вересня, о 19:30 за київським часом.