Найближчий сезон українець проведе в Іспанії.
Роман Яремчук, ФК Валенсія
01 вересня 2023, 13:51
Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Брюгге Романом Яремчуком.
Орендну угоду з 27-річним українцем розраховано до літа 2024 року.
Інші деталі угоди щодо форварда збірної України клуби розкривати не стали.
Нинішнього сезону Яремчук провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.
Після трьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі. Свій наступний матч Валенсія проведе проти Алавеса. Гра відбудеться завтра, 2 вересня, о 19:30 за київським часом.