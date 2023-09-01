Україна

Найближчий сезон українець проведе в Іспанії.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Брюгге Романом Яремчуком.

Орендну угоду з 27-річним українцем розраховано до літа 2024 року.

Інші деталі угоди щодо форварда збірної України клуби розкривати не стали.

Нинішнього сезону Яремчук провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.

Після трьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі. Свій наступний матч Валенсія проведе проти Алавеса. Гра відбудеться завтра, 2 вересня, о 19:30 за київським часом.