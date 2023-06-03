Іспанія

Домініканський форвард став вільним агентом.

Реал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Маріано Діаса.

У 29-річного домініканця закінчився контракт і його не продовжили, що означає, що він став вільним агентом.

Діас виховувався в академії "вершкових" з 2011 по 2016 рік, після чого шість сезонів виступав у складі першої команди, з якою завоював 13 титулів.

Цього сезону Діас провів 11 матчів, у яких провів 156 ігрових хвилин без результативних дій.

Загалом Маріано відіграв у складі Реала 84 матчі, у яких забив 12 голів та віддав три результативні передачі.